Помощник гендиректора РУСАДА: «Продолжаем полноценное функционирование, несмотря на статус несоответствия. Надеемся на восстановление в сентябре»

Помощник генерального директора Российского антидопингового агентства ( ) Вероника Баринова рассказала, когда ожидается восстановление организации.

Сейчас агентство признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы занимаемся образовательной деятельностью, проводим тестирования, расследования, научные исследования и координацию международного сотрудничества.

РУСАДА продолжает полноценное функционирование, несмотря на статус несоответствия. Надеемся на восстановление в сентябре», – сказала Баринова.