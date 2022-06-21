Помощник гендиректора РУСАДА: «Продолжаем полноценное функционирование, несмотря на статус несоответствия. Надеемся на восстановление в сентябре»

Помощник генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Баринова рассказала, когда ожидается восстановление организации.
Сейчас агентство признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
«Мы занимаемся образовательной деятельностью, проводим тестирования, расследования, научные исследования и координацию международного сотрудничества.
РУСАДА продолжает полноценное функционирование, несмотря на статус несоответствия. Надеемся на восстановление в сентябре», – сказала Баринова.