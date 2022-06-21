Помощник гендиректора РУСАДА: «Продолжаем полноценное функционирование, несмотря на статус несоответствия. Надеемся на восстановление в сентябре»

Теги допинг РУСАДА Вероника Баринова Легкая атлетика

Помощник генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Баринова рассказала, когда ожидается восстановление организации.

Сейчас агентство признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы занимаемся образовательной деятельностью, проводим тестирования, расследования, научные исследования и координацию международного сотрудничества.

РУСАДА продолжает полноценное функционирование, несмотря на статус несоответствия. Надеемся на восстановление в сентябре», – сказала Баринова.

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