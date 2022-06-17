Легкоатлетка Эмилия Тангара: «К модельной карьере отношусь скорее как к хобби. Спорт приносит больше денег»

Российская бегунья Эмилия Тангара рассказала, как совмещает спорт и карьеру модели.

– Ты занимаешься модельным бизнесом. Как там оказалась?

– После каких-то соревнований ко мне подошла девочка. Сказала, что она фотограф-любитель и хочет меня поснимать. Ну, почему нет, я согласилась. Сейчас, кстати, эта девочка – очень известный фотограф, живет в Австрии. А тогда мы сделали красивую съемку, она выложила фотографии у себя в профиле. Там меня увидели другие фотографы и стали тоже приглашать на разные проекты.

Поначалу это было чисто творчество, мне было интересно. Но постепенно поняла, что это может быть прибыльной историей. Сейчас уже набрала портфолио и занимаюсь этим более профессионально.

– Работаешь с каким-то агентством?

– Нет, потому что все агентства нацелены на то, чтобы отправить модель за рубеж. А мне с учетом тренировок это вообще неинтересно. У меня свои цели. Обычно бывает так: фотограф пишет мне в директ, мы договариваемся и снимаем.

– Что приносит больше денег: легкая атлетика или модельные съемки?

– Спорт, конечно! К съемкам отношусь скорее как к хобби. Если, например, я не в Воронеже или это не совпадает с графиком тренировок, то отказываюсь.

– Не было мысли, что с учетом плачевного положения дел в российской легкой атлетике, модельный бизнес может быть перспективней?

– Мысли были. Но лично мне только сниматься было бы скучно. По крайней мере, пока, я это как основную деятельность не рассматриваю.

Я привыкла к спорту и к постоянному преодолению себя. А съемки – это что-то более статичное. Там есть творчество, но в основном все делается под заказчика – фотографа или шоурума, для которого мы снимаем. Для меня в этом мало активности, – отметила Тангара.

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