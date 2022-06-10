Полина Миллер: «Поздно начала сезон, потому что сдавала сессию. Учусь на стоматолога, пошла по стопам папы»

Российская легкоатлетка Полина Миллер прокомментировала победу на дистанции 400 м в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.
Миллер победила с результатом 50,88. Второе место заняла Екатерина Реньжина (51,01).
– Понимали, что получится разменять 51 секунду?
– Да, понимала. Этот результат — примерно то, на что я рассчитывала на первом старте.
– С точки зрения исполнения тоже все прошло планово?
– Еще не разговаривала с тренером, не знаю раскладки, но по ощущениям бежала плавно, без стопоров, на финише «поставило» не сильнее обычного.
– Поздно начали сезон, в чем причина?
– Сдавала сессию, получилось на «отлично».
– Учитесь на стоматолога, это редкий выбор для спортсменки, насколько сложно совмещать неспортивный вуз и спорт?
– Пошла по стопам папы, он тоже стоматолог. Сейчас четвертый курс, совмещать очень тяжело. Знаю лишь единичные случаи, когда людям удавалось совмещать мединститут со спортом. Это, правда, очень тяжело, – сказала Миллер.