Полина Миллер: «Поздно начала сезон, потому что сдавала сессию. Учусь на стоматолога, пошла по стопам папы»

Российская легкоатлетка прокомментировала победу на дистанции 400 м в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.

Миллер победила с результатом 50,88. Второе место заняла (51,01).

– Понимали, что получится разменять 51 секунду?

– Да, понимала. Этот результат — примерно то, на что я рассчитывала на первом старте.

– С точки зрения исполнения тоже все прошло планово?

– Еще не разговаривала с тренером, не знаю раскладки, но по ощущениям бежала плавно, без стопоров, на финише «поставило» не сильнее обычного.

– Поздно начали сезон, в чем причина?

– Сдавала сессию, получилось на «отлично».

– Учитесь на стоматолога, это редкий выбор для спортсменки, насколько сложно совмещать неспортивный вуз и спорт?

– Пошла по стопам папы, он тоже стоматолог. Сейчас четвертый курс, совмещать очень тяжело. Знаю лишь единичные случаи, когда людям удавалось совмещать мединститут со спортом. Это, правда, очень тяжело, – сказала Миллер.