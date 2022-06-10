Полина Миллер: «Поздно начала сезон, потому что сдавала сессию. Учусь на стоматолога, пошла по стопам папы»

Теги Бег сборная России жен Екатерина Реньжина Полина Миллер Легкая атлетика

Российская легкоатлетка Полина Миллер прокомментировала победу на дистанции 400 м в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.

Миллер победила с результатом 50,88. Второе место заняла Екатерина Реньжина (51,01). 

– Понимали, что получится разменять 51 секунду?

– Да, понимала. Этот результат — примерно то, на что я рассчитывала на первом старте.

– С точки зрения исполнения тоже все прошло планово?

– Еще не разговаривала с тренером, не знаю раскладки, но по ощущениям бежала плавно, без стопоров, на финише «поставило» не сильнее обычного.

– Поздно начали сезон, в чем причина?

– Сдавала сессию, получилось на «отлично».

– Учитесь на стоматолога, это редкий выбор для спортсменки, насколько сложно совмещать неспортивный вуз и спорт?

– Пошла по стопам папы, он тоже стоматолог. Сейчас четвертый курс, совмещать очень тяжело. Знаю лишь единичные случаи, когда людям удавалось совмещать мединститут со спортом. Это, правда, очень тяжело, – сказала Миллер.

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