Российская бегунья Эмилия Тангара о цвете кожи: «В детстве я сталкивалась с буллингом. Реагировала агрессивно»

Российская бегунья Эмилия Тангара рассказала о буллинге в детстве из-за цвета кожи.

– Мама у меня русская, живет в Воронеже. Отец – из Мали, это в Западной Африке. Познакомились они в институте. Отец сейчас живет в Мали, у него там новая семья, мои братья-сестры. Мы поддерживаем связь, все нормально. Но в Мали я никогда не была.

– Тяжело быть мулаткой в Воронеже?

– В детстве я сталкивалась с буллингом. В школе некоторые учителя предвзято ко мне относились. Предмет я знала не хуже других, но ко мне придирались. Во дворе друзья у меня были, но порой они себе позволяли всякие неприятные шутки. Например, могли разом от меня все спрятаться, убежать. Я оставалась одна, ничего не понимала, а им было прикольно.

Всякие обзывательства тоже были. Особенно летом, когда мы ездили отдыхать в санаторий, и там были дети не из крупных городов, а из деревень и поселков. Разница в воспитании очень чувствовалась.

– Ты плакала, когда тебя дразнили?

– Я такой человек, что просто лежать и плакать не буду. В детстве, особенно в переходном возрасте, реагировала агрессивно. Если обижали, могла и ответить что-то жестко, и пожаловаться взрослым, и даже подраться. Если и плакала, то только от злости. С возрастом, конечно, успокоилась. А потом поняла, что все больше людей, наоборот, восхищаются моей внешностью. Оказалось, что быть мулаткой – это даже круто.

– В какой момент это произошло?

– Лет в 15-16. Все больше людей стали говорить, что я красивая, необычная. Хотя негативные моменты бывают даже сейчас. Особенно когда приезжаю куда-нибудь в другой город на соревнования. Ловлю на себе очень пристальные взгляды, становится не по себе. Но сейчас уже стараюсь все перевести в шутку. Рада, что в итоге у меня нормально с самооценкой и не появилось никаких комплексов.

– Твой отец тоже прошел в России через буллинг?

– Конечно. Он вытерпел гораздо больше, чем я, потому что жил в России в такие времена, когда люди совсем еще не привыкли к темнокожим. У него были конкретные проблемы: драки и все такое. Особо подробностей я не знаю, и сейчас мы с ним на тему расизма не говорим. Я обычно такое обсуждаю разве что с мамой, – сказала Тангара.

«В детстве дразнили, а теперь моей внешностью восхищаются». Новая яркая бегунья из России – еще и фотомодель