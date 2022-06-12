Челябинск является основным кандидатом на проведение чемпионата России по легкой атлетике 2023 года

Теги Ирина Привалова ВФЛА чемпионат России Легкая атлетика

Летний чемпионат России по легкой атлетике-2023, скорее всего, пройдет в Челябинске, сообщила исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова.

«С очень большой долей вероятности в следующем году летний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер целиком поддержал предложение провести главный национальный легкоатлетический турнир года.

Развитию нашего вида спорта в этом регионе уделяется очень большое внимание, запланирована реконструкция стадиона и манежа.

В ближайшее время будет подписано соглашение между Челябинской областью и ВФЛА», – сказала Привалова. 

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