Сергей Шубенков: «Психологическое состояние – фигня. Если мышцы готовы, то пробежишь. А если не готовы, то ничего не поможет»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами заявил, что доволен своим прогрессом в текущем сезоне. Сегодня Шубенков одержал победу на дистанции 110 м с барьерами на Неделе легкой атлетики в Москве, показав результат 13,33 секунды.

«День не задался с самого утра. Проснулся и уже хотелось, чтобы поскорее все это закончилось, завтра домой лететь. Но оказалось, что все это фигня, настроение – фигня, психологическое состояние – фигня.

Если мышцы готовы, то пробежишь. А если не готовы, то ничего не поможет, никакой настрой и никакая сила воли.

Было три старта за несколько недель. Начал в Сочи не сильно бодро, на нервяке – травма, большой перерыв, соревнования в новинку. Второй старт – Мемориал Знаменских во вторник – уже другая история.

Отличная атмосфера, я вкатился, в теме, бегу 13,41. Сейчас стартую через три дня – это нормальная тема, обычно по сезону так и бывает. Отличная тренировка, которая позволяет добавлять. Добавить получилось неплохо, я доволен.

Но из-за того, что атмосфера чуть более домашняя, настроения праздника уже не было.

Выступаю теперь в Брянске на Кубке России 1 июля. Чего от меня ждать? Постараюсь улучшать результаты дальше. Сейчас 13,33 получилось, надо лучше. На 13,20 выходить надо, это вообще мое», – сказал Шубенков.