Сергей Шубенков: «Не рассматриваю смену гражданства. Для меня это нереально, даже если очень хотелось бы, но мне и не хочется»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.

– Если вас лишат соревнований, чтобы вы будете делать?

– Не знаю, на самом деле, все примерно как обычно. Пока этот год точно известно, что буду тренироваться и соревноваться, у нас вон какой эмоциональный календарь, насыщенный. На следующий год поживем, увидим.

– Рассматриваете ли вы смену гражданства?

– Нет, не рассматриваю. Для меня это нереально, даже если очень хотелось бы, но мне и не хочется.

– Рассматриваете ли вы завершение карьеры, если в ближайшее время Россию не допустят до международных соревнований и не получится принять участие в Олимпийских играх-2024?

– До конца года у нас точно известна ситуация, я не могу вперед загадывать, будем смотреть. Много разных обстоятельств может быть еще, поэтому ответ будет зависеть от конкретной ситуации.

– Обращались ли к вам с просьбой поддержать или осудить специальную военную операцию России по защите Донбасса?

– Нет, не обращались, – сказал Шубенков.