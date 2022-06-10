Сергей Шубенков: «Не рассматриваю смену гражданства. Для меня это нереально, даже если очень хотелось бы, но мне и не хочется»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.
– Если вас лишат соревнований, чтобы вы будете делать?
– Не знаю, на самом деле, все примерно как обычно. Пока этот год точно известно, что буду тренироваться и соревноваться, у нас вон какой эмоциональный календарь, насыщенный. На следующий год поживем, увидим.
– Рассматриваете ли вы смену гражданства?
– Нет, не рассматриваю. Для меня это нереально, даже если очень хотелось бы, но мне и не хочется.
– Рассматриваете ли вы завершение карьеры, если в ближайшее время Россию не допустят до международных соревнований и не получится принять участие в Олимпийских играх-2024?
– До конца года у нас точно известна ситуация, я не могу вперед загадывать, будем смотреть. Много разных обстоятельств может быть еще, поэтому ответ будет зависеть от конкретной ситуации.
– Обращались ли к вам с просьбой поддержать или осудить специальную военную операцию России по защите Донбасса?
– Нет, не обращались, – сказал Шубенков.