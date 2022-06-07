Сергей Шубенков: «Я отправил заявку на нейтральный статус еще зимой, но до сих пор не получил ответа. У меня нет объяснений, почему это решается так долго»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков заявил, что по-прежнему не получил нейтральный статус, в котором российские легкоатлеты выступают на международных стартах.

«Я отправил заявку в World Athletics на нейтральный статус еще зимой, но до сих пор не получил ответа.

У меня нет объяснений, почему этот вопрос решается так долго. Совсем скоро будут соревнования в Беларуси, в которых я хотел бы принять участие», – заявил Шубенков.

Российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, пригласили на соревнования в Беларуси