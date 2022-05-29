Ласицкене о недопуске к международным стартам: «К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды. К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России.

Я понимаю, что происходит, и понимаю, что нужно делать, чтобы не потерять форму. И я это делаю, стараюсь. Мы не отчаиваемся, но это очень сложно. Такого состояния у меня никогда не было.

Насколько хватит терпения? Спортсмены всегда должны бороться до конца. И я буду бороться до конца», – сказала Ласицкене.

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