Тарасова о том, что Россия не покажет Олимпиады 2026 и 2028 годов: «Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята все золото выиграли»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Россия не допущена к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли.

Почему нас лишают возможности смотреть , наблюдать за победами наших родных российских спортсменов? Я считаю, что политическая ситуация не должна вмешиваться в подобного рода дела.

Фигуристы и любые другие спортсмены не должны страдать из-за политики. Никто не имеет права применять санкции к нашим спортсменам, в чем дело?!

Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», – сказала Тарасова.

💥 Россия и Беларусь не допущены к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов