«В России чувствуешь давление, стресс, в Америке гораздо спокойнее». Легкоатлетка Куличенко о переезде в США

Прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала о переезде из России в США.

В прошлом году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. При этом она поступила в Университет Джорджии и продолжает тренироваться в Штатах.

– Что такое студенческий спорт в США?

– Если сравнивать с Россией, это абсолютно другой уровень, результаты – просто что-то нереальное, особенно спринт и технические виды. У нас топ-3 чемпионата России даже близко не стоит. Мне кажется, в том же спринте у нас даже рекорд страны ниже, чем бегают американские студенты. Здесь бег… Я просто в шоке была.

Первый семестр у нас был с августа по декабрь, мы чисто тренировались, сезон начался со второго семестра. Каждый день на тренировках я просто умирала, потому что здесь очень большую роль уделяют разминке, разминка строится как полная тренировка.

Первые дни, как я сюда пришла: 35-градусная жара, мы уже час тренируемся, я понимаю, что мне уже плохо, а они: «Разминка окончена, переходим к тренировке». В этот момент я поняла, что будет очень тяжело. Отношение к разминке, к восстановлению, в целом к каким-то деталям очень серьезное.

Например, каждый раз на стадионе, помимо тренеров (которых огромное количество), всегда есть два врача, один массажист – они всегда помогут… Когда у команды есть нутрициолог, человек по ментальному здоровью, еще отдельно два человека, которые следят за учебой спортсменов – и это все только на легкую атлетику. Я такая – вау, это очень внушительно.

Тут бюджет совсем другой, из этого все исходит. В России университет – отдельно, спорт — отдельно. А здесь ты сначала соревнуешься только среди школьников, потом переходишь в колледж и соревнуешься только среди студентов. В России же метания, когда юноши могут выступать с молодежью или со взрослыми, здесь такого нет.

Поэтому, думаю, у людей очень большой стимул тренироваться, это же оплачивает учебу (она здесь очень дорогая). То есть, если тебя приняли в университет, ты получаешь образование, тренировки и стипендию.

– Что вас в первую очередь поразило в Америке из того, чего нет в России?

– Не то чтобы поразило, но гораздо легче заводить новые знакомства, более открытый народ. В России почему-то чувствуешь давление, стресс, здесь я гораздо спокойнее себя чувствую – не знаю почему. У нас все хотят казаться идеальными, здесь же такого нет, – рассказала Куличенко.