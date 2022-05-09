На Каннском кинофестивале представят фильм, посвященный Олимпиаде-2020 в Токио

Официальный фильм, посвященный Олимпиаде-2020 в Токио, покажут на Каннском кинофестивале.

Картина разделена на две части: первая расскажет об Играх с позиции спортсменов, вторая представит ситуацию со стороны волонтеров и сотрудников персонала.

Режиссером выступила Наоми Кавасэ. 25 мая в Каннах будет представлена первая часть фильма.

«Мы рады, что мировая премьера нашего официального фильма будет представлена на фестивале в Каннах. Наоми Кавасэ запечатлела историю Олимпийских игр-2020 в Токио с ее характерным стилем.

Фильм рассказывает об Играх с поистине уникального ракурса», – заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.