Сергей Шубенков: «World Athletics отстраняет нас от соревнований, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается, за что?»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами прокомментировал новость о том, что российские легкоатлеты не допущены к участию в .

Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.

«У меня только одна мысль на этот счет: от соревнований World Athletics нас сейчас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать.

Спрашивается – за что? Если уж вы нам не даете соревноваться, так будьте последовательными

Если деньги платятся, то с нашей стороны логично требовать каких-то гарантий в свою сторону. Но мое мнение – пока активная фаза (событий на Украине) идет, требовать что-то преждевременно.

В Спортивный арбитражный суд я не очень верю, тут должна быть дипломатия с самим . Но пока для этой дипломатии у нас не самая удачная позиция, я так считаю», – сказал Шубенков.