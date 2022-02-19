Сборная Великобритании лишена серебра Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 м из-за допинга

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Сборная Великобритании по легкой атлетике лишена серебра Олимпиады-2020 года в эстафете 4х100 м из-за положительного допинг-теста бегуна Чиджинду Уджи. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Уджу виновным в нарушении антидопинговых правил – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2020, были обнаружены селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).

Победителями эстафеты в Токио-2022 стали итальянцы, британцы финишировали вторыми, канадцы – третьими.

После дисквалификации Уджи серебро перейдет сборной Канады, бронза – команде Китая. 

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