Поздняков о санкциях CAS в отношении России: «Тут пострадавшие не только россияне, но и все международное спортивное сообщество»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) подвел итоги первого года для страны под санкциями Спортивного арбитражного суда ( ).

В декабре 2020-го CAS дисквалифицировал Россию на два года из-за допингового скандала.

«Те санкции, которые на нас наложили, к спорту не имеют никакого отношения. Ни прямого, ни косвенного. Спортсмены должны находиться вне санкций. Мы говорили о бесперспективности наложения санкций на наших спортсменов. И мы, кстати, в суде доказали, что к нашим спортсменам должно быть такое же отношение, как ко всем 205 Национальным олимпийским комитетам.

хотело, чтобы наши спортсмены доказывали, что являются чистыми. Вот эти все поползновения были полностью отбиты.

Мы прожили уже год под этими санкциями. Неприятно? Конечно, неприятно. Но не только нам. Я много разговаривал с Международными спортивными федерациями – многие из них жалеют, что это произошло с ними. Потому что они привыкли, им нравится проводить крупнейшие соревнования в нашей стране. Тут пострадавшие не только россияне, но и все международное спортивное сообщество.

В этом и есть корень зла. Трансполяция санкций, связанная со спором между двумя организациями, не имеющими прямого отношения к спорту, на спортивные организации. Вот это меня беспокоит. И не только меня, но и многих моих коллег.

Этот урок нужно выучить на будущее – спортсменов нужно оберегать, а не наказывать санкциями. Тем более это абсолютно не работает. Дух наших спортсменов не сломить было, мы видели это по итогам в Токио», – рассказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷‍♂️