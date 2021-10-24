Украинский ходок Главан об обвинениях в адрес НАДЦУ: «Это правда. Предупреждали, что будет допинг-контроль. Говорили, кому сдать, куда приехать»

Украинский ходок Игорь Главан подтвердил, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) заранее уведомлял спортсменов о сборе допинг-проб.

В октябре этого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушениях со стороны НАДЦУ.

– WADA обвинила Украину в том, что у ее спортсменов есть схема по уходу от допинг-контроля: тренеры звонят спортсменам, предупреждают их о проверках на допинг. Что вы об этом знаете?

– Я могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас, я это знаю по своему виду – спортивной ходьбе. Я могу сказать, что с 2017 года, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас (он с 2017 года по настоящее время работает старшим тренером сборной).

Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезду домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было.

При этом если WADA брала анализы, то никогда никого никто не предупреждал, они приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: «Вот допинг-контроль». А что касается национального допинг-контроля – то такое происходило.

Даже в этом году, когда мы были на сборах в Конче-Заспе в мае, нас предупреждали о проверках. Тот же старший тренер Тобиас звонил или даже на сборах говорил, что «Вот, ребята, нужно сдать две пробы или одну – приедет национальный допинг-контроль». Он говорил, кому надо сдать, фамилии и что надо сдать.

Есть такой Романчук, он тоже в федерации работает, он по выносливости, по-моему, главный. Например, если Тобиас звонил только тем, кто тренируется по спортивной ходьбе, то Романчук звонил многим и говорил что кому куда надо поехать сдавать допинг-контроль. Я слышал это от спортсменов неоднократно.

Когда мы были на сборах в Конче-Заспе, даже ребята-марафонцы приезжали по звонку Романчука для того, чтобы сдать допинг-контроль Национальному антидопинговому центру. Нам старший тренер говорил: «Вам надо сдать две допинг-пробы». Потом когда мы сдавали две допинг-пробы, нас уже те же допинг-офицеры предупреждали: «Ребята, там через день или через два мы снова приедем, будьте готовы сдавать допинг-контроль».

Некоторые спортсмены возмущались, спрашивали, почему так. А вдруг кто-то кого-то захочет подставить? Что-то сделает или подсыпет препарат в ту же еду или в воду? Для некоторых спортсменов было неприятно слышать, что их предупреждали когда приедут контролеры. Даже мне спортсмены говорили: «Игорь, а это правильно?» Я говорил: «Нет, это неправильно, это нарушение, об этом надо говорить и писать».

Но а кому мы можем написать? Если даже этот Национальный антидопинговый центр пропагандирует такое. Но мы сейчас понимаем, что как бы это все было связано по одной цепочке. И я сейчас просто понимаю, что НАДЦУ сообщал это в федерацию или старшим тренерам, а они потом это говорили уже дальше по цепочке, и это доходило потом спортсменам.

Больше всего было неприятно, когда прямо на сборах вот такое происходило: предупреждения о сдаче допинг-контроля. И кому мы могли сказать, что они же нарушают эти все права?

– О чем, по вашему мнению, это говорит? О том, что среди спортсменов есть те, кто употреблял допинг, иначе зачем эта схема?

– По этому поводу я ничего не могу сказать. Почему они это делали, для чего – для меня это непонятно. Я знал всегда, что это нарушение, но для чего они это делают – непонятно, я не знаю, – цитирует Главана «Настоящее время».

ПРИМЕЧАНИЕ: «Настоящее время» признано в России иноагентом.

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