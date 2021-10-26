Глава WADA: «Возможно, если бы антидопинговый центр Украины соблюдал правила, ряд спортсменов сборной пропустил бы Олимпийские игры»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал информацию о нарушениях со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Ранее WADA сообщило, что с 2012 года НАДЦУ могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. При этом ряд тестов, сданных перед Олимпиадой в Токио, НАДЦУ отметила как внесоревновательные, хотя на самом деле они проводились во время соревнований.

«Отчет лежит на моем столе. Он показал серьезное нарушение правил, начиная с 2012 года. Возможно, что если бы агентство (НАДЦУ) соблюдало правила, ряд спортсменов из сборной Украины пропустил бы Олимпийские игры из-за отсутствия необходимого количества тестов.

WADA ждет рекомендации нашего Комитета по соответствию, окончательное решение примет исполнительный комитет. Украине будут предложены корректирующие меры. В случае, если они не будут реализовываться, украинское агентство ждут серьезные последствия», – заявил Банька.

WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с пробами спортсменов