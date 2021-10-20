WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с пробами спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовала отчет о нарушениях со стороны Национального антидопингового агентства Украины (НАДЦУ).

Расследование под названием «Операция Геркулес», начатое в 2019 году, показало, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.



«Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывалось со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования.

Полученные данные говорят о том, что организация могла часто использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования», – заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

В частности, предполагается, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщило минимум о шести пробах, взятых в соревновательных период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный. Согласно отчету WADA, это делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив по необходимому количеству внесоревновательных тестов к Олимпиаде-2020 в Токио.

Анализ на допинг проводится в лабораториях с учетом периода, в который взята проба. В связи с этим положительный допинг-тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, так как некоторые вещества запрещены только на соревнованиях.