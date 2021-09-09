Российским призерам Олимпиады в Токио подарят автомобили BMW X5 и X3

Российские призеры Олимпиады в Токио получат в подарок автомобили марки BMW.

Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев .

«Золото – X5 различных комплектаций, серебро – Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза – это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень.

У нас есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть серебряные и бронзовые. Мы постарались в этот раз учесть даже это», – сказал Катушев, уточнив, что комплектация BMW будет зависеть от количества завоеванных спортсменом медалей.

«По закону о благотворительности мы не имеем права указывать, как этой помощью спортсменам распоряжаться. И потом, спортсмены – это очень практичные люди. Многие, продавая автомашины, такие случаи нам известны, жертвуют деньги на благотворительность», – добавил Катушев, отвечая на вопрос о том, что некоторые олимпийцы вскоре продают призовые машины.

«Сохраним интригу. Но могу сказать, что это очень качественные автомобили». Фонд поддержки олимпийцев о подарках для призеров Игр в Токио