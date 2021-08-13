Путин обсудит с Советом по спорту выступление российской команды в Токио-2020

Сегодня президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, где будут обсуждаться итоги и Паралимпийских игр в Токио.

«10 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. В фокусе внимания – итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх.

На заседании совета будет рассмотрен проект Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года», – говорится на сайте администрации президента.

Встреча Путина с медалистами Олимпиады-2020 пройдет 11 сентября.

Наши олимпийцы сидят 7-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?