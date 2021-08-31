«Цветов сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется». Паралимпиец Сафронов об отказе украинца от совместного фото

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Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова от совместного фото на пьедестале Паралимпиады-2020 в Токио.

Сегодня Цветов стал вторым в беге на 200 м в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации), Сафронов выиграл золото. Бронза – у его соотечественника Артема Калашяна. Украинец встал отдельно от россиян во время фотографирования призеров.

Аналогичный инцидент произошел 30 августа после забега на 100 м.

«Как отреагировал? Да никак – это его дело.

У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию.

Он (Цветов) сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», – сказал Сафронов.

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