«Цветов сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется». Паралимпиец Сафронов об отказе украинца от совместного фото

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова от совместного фото на пьедестале Паралимпиады-2020 в Токио.

Сегодня Цветов стал вторым в беге на 200 м в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации), Сафронов выиграл золото. Бронза – у его соотечественника Артема Калашяна. Украинец встал отдельно от россиян во время фотографирования призеров.

Аналогичный инцидент произошел 30 августа после забега на 100 м.

«Как отреагировал? Да никак – это его дело.

У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию.

Он (Цветов) сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», – сказал Сафронов.

Украинский паралимпиец Цветов снова отказался от совместного фото с российскими легкоатлетами на пьедестале Игр-2020

«Кто-то видит неуважение к конкурентам, а кто-то – уважение к Украине». Неловкое фото на Паралимпиаде-2020 – украинец не встал рядом с нашими