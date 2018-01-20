Владимир Познер о допинге в России: «Мы это отрицали, мы врали. Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, этот урок прошел недаром»

Журналист Владимир Познер высказался о допинге в российском спорте.

На Олимпиаде в Токио сборная России выступала в нейтральном статусе – без флага и гимна страны – из-за нарушений, связанных с делом Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). За последние две недели ряд спортсменов, включая американскую пловчиху Лилли Кинг, критически высказывались об участии России в Играх-2020.

– Американская спортсменка намекнула на допинговые скандалы. Насколько для Америки правильно об этом говорить?

– Во-первых, это не Америка говорит, а одна американка. Я эту реакцию понимаю, но я ее не поддерживаю. Вообще, тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим. Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали.

Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже. Поэтому, я думаю, не одна американка такого мнения.

– Заслужили ли мы все это?

– Я думаю, заслужили. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны – это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание.

Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром, – сказал Познер.

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа

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