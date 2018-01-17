Олимпиада-2020, 31 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 21 комплект медалей

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.
31 июля
Расписание финалов
Триатлон
Смешанная эстафета
1.30
Российские участники: Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский
Плавание
100 м, баттерфляй, мужчины
4.30
Российский участник: Андрей Минаков
200 м, спина, женщины
4.37
800 м, вольный стиль, женщины
4.46
Российская участница: Анастасия Кирпичникова
Смешанная эстафета 4x100 м, комплекс
5.43
Сборная России выступит в финале
Стендовая стрельба
Трап, команды, микст
7.30 – матч за бронзу, 8.05 – финал
Российские участники: Алексей Алипов – Дарья Семьянова, Максим Кабацкий – Екатерина Субботина
Бокс
До 57 кг, женщины
7.39 – 1-й полуфинал, 13.24 – 2-й полуфинал (проигравшие получают бронзовые медали)
Парусный спорт
Виндсерфинг, RS:X, женщины
8.33
Виндсерфинг, RS:X, мужчины
9.33
Прыжки на батуте
Мужчины
8.50
Российские участники: Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин
Теннис
Мужчины
9.00 – матч за бронзу
Женщины
После 9.00 – матч за бронзу и финал
Пары, женщины
9.00 – матч за бронзу
Российские участницы: Елена Веснина – Вероника Кудерметова
Микст
После 9.00 – матч за бронзу
Тяжелая атлетика
До 81 кг, мужчины
9.50
До 96 кг, мужчины
13.50
Пулевая стрельба
Винтовка, 3 положения, 50 м, женщины
10.00
Российские участницы: Юлия Каримова, Юлия Зыкова
Стрельба из лука
Мужчины
10.30 – матч за бронзу, 10.45 – финал
Дзюдо
Командный турнир, микст
11.00
Сборная России выступит в четвертьфинале
Регби-7
Женщины
11.30 – матч за бронзу, 12.00 – финал
Фехтование
Сабля, командный турнир, женщины
12.30 – поединок за бронзу, 13.30 – финал
Сборная России выступит в 1/4 финала
Бадминтон
Пары, мужчины
13.40 – матч за бронзу, 14.30 – финал
Легкая атлетика
Метание диска, мужчины
14.15
Смешанная эстафета 4x400 м
15.35
100 м, женщины
15.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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