Оргкомитет Токио-2020: «Готовимся к тому, чтобы Игры были безопасными. Но нужны дополнительные усилия, чтобы это смогло почувствовать население»

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявил о необходимости дополнительных мер в связи с общественным резонансом из-за COVID-19.

Ранее генеральный партнер Олимпиады газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить Игры. Беспокойство местного населения связано с четвертой волной коронавируса в стране, но организаторы намерены провести соревнования.

«До Олимпиады осталось меньше двух месяцев. Идет подготовка к тому, чтобы это были спокойные и безопасные игры. Однако нужны дополнительные усилия, чтобы это смогли почувствовать жители Токио и население страны.

Немало людей, испытывающих беспокойство в связи с тем, что на Игры приедет большое число спортсменов и членов делегаций. Есть также и те, кто беспокоится из-за нагрузки, которая ляжет на систему здравоохранения», – сказала Сэйко Хасимото, глава оргкомитета.

«В чем смысл Олимпиады, если она разносит инфекцию?» В Японии полыхает эпидемия (четвертая волна), и люди боятся Игр