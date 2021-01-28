США не выплачивают WADA 3 млн долларов в качестве ежегодного взноса из-за отсутствия реформ в антидопинговой системе

Управление по контролю за наркотиками Белого дома предложило создать независимый орган, который будет контролировать антидопинговые решения WADA.

Управление представило 32-страничный отчет Конгрессу США в преддверии заседаний Всемирного антидопингового агентства (WADA), запланированных на конец этой недели.

«Для эффективной борьбы с допингом, в том числе с допингом, спонсируемым государством, таким как тот, который увековечен российской коррупционной схемой... необходим независимый орган для пересмотра антидопинговых решений WADA», – говорится в отчете.

Правительство США на данный момент отказывается вносить ежегодную плату в бюджет агентства на сумму почти 3 миллиона долларов.

Между WADA и США существует ряд разногласий. В частности, американская сторона не довольна недостаточным представительством в агентстве: американцев нет в исполнительном комитете WADA, который формирует большую часть политики организации.

Всего в новом отчете Белого дома содержится 10 предложений по дальнейшему улучшению работы WADA, самое радикальное из которых предусматривает исключение членов МОК и других связанных с ним спортивных организаций из состава исполнительного комитета.

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