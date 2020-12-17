Алексей Ягудин: «Многие спонсоры 10 раз подумают – идти или нет, когда у нас даже флага нет и столько санкций наложено»

Олимпийский чемпион высказался о решении Спортивного арбитражного суда ( ) отстранить Россию от всех международных соревнований на два года.

«Ничего неожиданного не произошло. Неожиданно было бы, если б CAS отменил все санкции. Честно говоря, немного устал от этого затянувшегося бана на флаг России. Мы уже в целом привыкли к этому.

Кто-нибудь может сказать, что Загитова и Медведева представляли на последней Олимпиаде не Россию? Они для всех русские из России. Отсутствие флага влияет на решения многих спонсоров приходить в спорт или нет. И это самая большая беда.

Многие спонсоры 10 раз подумают – идти или нет, когда у нас даже флага нет и столько санкций наложено. И в итоге пойдут к какому-нибудь блогеру, который открывает рот под дурацкую музыку. Зато у него охваты большие.

А в это время у нас спортсмены становятся лучшими в мире, «умирают» на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага. Потому что кто-то там кушал допинг.

Не секрет, что допинг был, есть и всегда будет во всем мире. Во всей это ситуации слишком много политики. И это разочаровывает. Спорт должен быть вне политики, а по сути, ровно наоборот.

Спорт стал большой геополитической войной. Огромное количество чистейших спортсменов, к сожалению, страдают во всей этой войне», – сказал Ягудин.