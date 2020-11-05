Сегодня Спортивный арбитражный суд объявит решение по делу России и WADA. Нашему спорту грозит отстранение на 4 года

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу России и Всемирного антидопингового агентства ( ).

Решение ожидается в 18:00 по московскому времени.

WADA в декабре 2019-го отстранило Россию на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Если CAS поддержит решение WADA, то российские спортсмены в ближайшие 4 года будут выступать на крупных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Слушания по делу прошли в ноябре и длились четыре дня.

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