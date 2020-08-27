Исинбаева о выступлении перед Путиным: «Случился коллапс, немного запуталась. Это очень ответственно»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом прокомментировала ситуацию, когда она запнулась в речи, выступая перед президентом России Владимиром Путиным.

«Выступать перед президентом страны – это не смешно, а очень ответственно. Просто в тот момент, когда я говорила о студенческом спорте, немного запуталась, чья это была задача и цель.

Я должна была сказать Владимиру Владимировичу, что это его задача, но понимала, что вопрос решает изначально не он, а весь коллектив, включая Министерство образования и Ассоциацию студенческих спортивных клубов России, где я являюсь председателем.

Мне надо было сказать одну фразу о том, что вовлечение студентов в спорт – наша общая задача, но именно в этот момент случился какой-то коллапс, я просто выпала на мгновение.

Все мы люди, случиться может всякое, тем более когда ты выступаешь перед президентом», – сказала Исинбаева.

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