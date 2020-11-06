Спортивный юрист: «В России есть правовой инструмент, похожий на закон Родченкова, просто им никто не пользовался»

Спортивный юрист прокомментировал новость о том, что Сенат США принял антидопинговый закон имени .

– Закон обратной силы не имеет и речь может идти только о будущих нарушениях антидопинговых правил?

– Совсем не обязательно. В законе есть такой посыл, что мошенники нигде не должны спать спокойно. И придать ему обратную силу очень легко.

Правовые нормы тем и отличаются от законов природы, что их можно толковать очень по-разному в зависимости от сиюминутной необходимости.

Совершенно не удивлюсь, если кому-то придется ответить за нарушения, которые были совершены еще до принятия этого закона.

– И тогда американцы могут обратиться, скажем, к России, чтобы им выдали несколько десятков наших спортсменов, у кого отбирали олимпийские медали?

– Как правило, подавляющее большинство стран мира никуда своих граждан не выдают, что бы те ни совершили где-то еще.

Даже если человек, допустим, где-то за границей совершил убийство, а потом вернулся в Россию, мы по запросу другого государства можем его осудить и отправить отбывать наказание. Но вряд ли отправим его назад, с тем чтобы его судили там. Такова общепринятая практика.

– А что, если России теперь тоже принять что-то вроде «Акта Родченкова» и требовать от США экстрадиции всех их спортсменов, кто был пойман на допинге?

– Теоретически все возможно. Но на самом деле у нас и так есть статья Уголовного кодекса, которая говорит о том, что наш УК распространяется на преступления, которые были совершены против российских граждан, в том числе иностранцами и за рубежом.

То есть если какой-то иностранный спортсмен, скажем, на в Токио совершил нарушение антидопинговых правил, и из-за него россиянин вместо золотой медали получил серебряную или вообще остался без награды, то нам ничто не мешает применить эту норму УК. Это мошенничество в отношении российского гражданина.

И дальше начинается точно такое же расследование, как в США. У нас уже есть похожий правовой инструмент, просто до сих пор им никто не пользовался, – сказал Пацев.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами