Глава набсовета РУСАДА о законе Родченкова: «Мы живем в таком мире, где игра идет без правил»

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства ( ) Александр Ивлев прокомментировал принятие Сенатом США антидопингового закона имени .

«Мы живем в таком мире, где, образно говоря, игра идет без правил.

Я бы не стал говорить, что это уникальный шаг со стороны США. Были и другие случаи, когда это государство применяло подобные законодательные акты.

Единственное пожелание на будущее, чтобы международные нормы права превалировали во всем. Мы живем в многополярном мире, и нужно понимать, что этот мир основан на регулировании всех процессов со стороны различных агентств.

Нужно стремиться вернуться к прежним нормам работы, которые существовали многие года до нынешних времен», – рассказал Ивлев.

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