  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Сподаренко о переходе из России в Казахстан: «Искать для себя лучшие условия – нормально. Если у тебя пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше»
17

Сподаренко о переходе из России в Казахстан: «Искать для себя лучшие условия – нормально. Если у тебя пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше»

Пловчиха Сподаренко призналась, что не жалеет о переходе из России в Казахстан.

Спортсменка сменила гражданство в 2023 году, а на ЧМ-2025 уже выступала за новую сборную. 

– С чего вообще у вас появилась мысль сменить спортивное гражданство? Как это все происходило?

– Я родилась в Казахстане – в Усть-Каменогорске. С подросткового возраста мне было интересно — чем живет казахстанское плавание? Находясь в сборной России, уже знакомилась с некоторыми ребятами, общалась. И в целом такой вариант просматривался, держала в голове эту опцию.

В тот момент, когда вопрос встал острее всего, когда стало понятно, что в ближайшие несколько лет россияне никуда не поедут, надо что-то делать, у меня совпали все пункты для перехода. Было бы глупо не попробовать.

– Фактор изоляции был одним из ключевых?

– Да, я этого и не скрываю. Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным стартам.

– Сейчас вы не изменили своего отношения к этому решению? Россияне выступают полным составом на соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе.

– Хорошо, но сейчас на дворе 2025 год. Терять три года? Мне уже 27 лет. Я чувствую себя уверенной, чувствую себя частью этого мира. Результаты – иногда лучше, иногда хуже. Но если говорить про свои ощущения, я часть новой команды, мне это нравится.

– В России отобраться на крупные старты сложнее – помимо квалификационных норм World Aquatics, у нас свои нормативы. Фактор конкуренции тоже сыграл роль?

– Я слышала про это. Оценивать не могу, это условия, которые были озвучены, они для всех одинаковые. Если бы осталась, они были бы точно такими же и для меня. Скорее всего, я бы в России не отобралась на крупные старты. Окей, напряглась бы, может, и всё получилось бы, но напряжение было бы куда выше.

Если бы я перешла в Казахстан раньше, то, возможно, не дошла бы до взрослого плавания. Высокая конкуренция внутри России мне помогала, мотивировала, поэтому здорово, что я совершила этот переход уже во взрослом, осознанном возрасте.

Есть фактор уровня моей жизни, фактор моих доходов, моих амбиций. И здесь очень многое совпало.

– Вполне честная позиция – отбираться проще, можно поехать на ЧМ, на ОИ, хоть и без серьезных шансов на успех уже там. Хотя бы выступить.

– Знаете, у нас плавание – консервативный вид спорта. А я из семьи игровых дисциплин. И там менять клуб, искать для себя лучшие условия – нормально. Когда это перестанет осуждаться, когда придет понимание, что если у тебя, извините, пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше. Если тебе комфортно, ты чувствуешь безопасность, уверенность в завтрашнем дне – это очень существенный фактор.

Не знаю, что бы я сейчас делала в свои 27 лет, если бы все еще не была частью международного плавания. Где находить мотивацию? Приехав в Казахстан, я поняла, что у меня опыта выступлений на международных стартах зачастую меньше, чем у 18-летних ребят.

На момент переезда у меня было всего три-четыре крупных международных старта, выступления на которых для меня стали гигантским стрессом, потому что я была маленькая, недостаточно готовой. Опыта не хватало. Если есть возможность выступить, хоть и за другую страну, почему нет? – рассказала Софья Сподаренко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Чемпионат
плавание
logoсборная России жен
logoсборная Казахстана жен
Софья Сподаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Олег Матыцин: «Мы запоздали с участием пловцов в чемпионате мира. Недостаточная активность нашей федерации и политические моменты не позволили принять участие в ЧМ-2024»
вчера, 14:00
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
вчера, 13:51
Дарья Клепикова: «Приятно, что меня считают эстафетным бойцом, но очень хочется показать, на что я способна в личных видах»
вчера, 13:44
Главные новости
Олег Матыцин: «Мы запоздали с участием пловцов в чемпионате мира. Недостаточная активность нашей федерации и политические моменты не позволили принять участие в ЧМ-2024»
вчера, 14:00
Дарья Клепикова: «Приятно, что меня считают эстафетным бойцом, но очень хочется показать, на что я способна в личных видах»
вчера, 13:44
Михаил Дегтярев: «Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, – это бред и ересь. А вот образованный спортсмен – это уже другое дело»
77вчера, 09:09
Олег Матыцин: «Помним жаркие дискуссии некоторых лжепатриотов, которые продвигали запрет на участие в международных соревнованиях. Но правда восторжествовала»
6вчера, 08:23
Ромашина о синхронном плавании: «Можно сказать, судьи от нас немного отвыкли. Мы должны сделать выводы по итогам чемпионата мира»
1вчера, 08:07
Климент Колесников: «Знаю, что ведутся переговоры о возвращении с флагом и гимном, для всех ребят это важно. Это то, чего не хватает, чтобы почувствовать гордость за страну»
1вчера, 07:40
Михаил Дегтярев: «С КНДР мы договорились, Российско-корейские игры сейчас в стадии согласования»
9вчера, 07:09
Жена пловца Николая Свечникова, пропавшего на Босфоре, подаст в суд на организаторов заплыва
282 сентября, 13:16
Колесников не исключил участия в Enhanced Games без допинг-контроля: «Но только после завершения карьеры»
12 сентября, 11:28
Колесников о том, считает ли себя суперзвездой спорта России: «Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это»
2 сентября, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
вчера, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23