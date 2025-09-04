Сподаренко о переходе из России в Казахстан: «Искать для себя лучшие условия – нормально. Если у тебя пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше»

Пловчиха Сподаренко призналась, что не жалеет о переходе из России в Казахстан.

Спортсменка сменила гражданство в 2023 году, а на ЧМ-2025 уже выступала за новую сборную.

– С чего вообще у вас появилась мысль сменить спортивное гражданство? Как это все происходило?

– Я родилась в Казахстане – в Усть-Каменогорске. С подросткового возраста мне было интересно — чем живет казахстанское плавание? Находясь в сборной России, уже знакомилась с некоторыми ребятами, общалась. И в целом такой вариант просматривался, держала в голове эту опцию.

В тот момент, когда вопрос встал острее всего, когда стало понятно, что в ближайшие несколько лет россияне никуда не поедут, надо что-то делать, у меня совпали все пункты для перехода. Было бы глупо не попробовать.

– Фактор изоляции был одним из ключевых?

– Да, я этого и не скрываю. Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным стартам.

– Сейчас вы не изменили своего отношения к этому решению? Россияне выступают полным составом на соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе.

– Хорошо, но сейчас на дворе 2025 год. Терять три года? Мне уже 27 лет. Я чувствую себя уверенной, чувствую себя частью этого мира. Результаты – иногда лучше, иногда хуже. Но если говорить про свои ощущения, я часть новой команды, мне это нравится.

– В России отобраться на крупные старты сложнее – помимо квалификационных норм World Aquatics, у нас свои нормативы. Фактор конкуренции тоже сыграл роль?

– Я слышала про это. Оценивать не могу, это условия, которые были озвучены, они для всех одинаковые. Если бы осталась, они были бы точно такими же и для меня. Скорее всего, я бы в России не отобралась на крупные старты. Окей, напряглась бы, может, и всё получилось бы, но напряжение было бы куда выше.

Если бы я перешла в Казахстан раньше, то, возможно, не дошла бы до взрослого плавания. Высокая конкуренция внутри России мне помогала, мотивировала, поэтому здорово, что я совершила этот переход уже во взрослом, осознанном возрасте.

Есть фактор уровня моей жизни, фактор моих доходов, моих амбиций. И здесь очень многое совпало.

– Вполне честная позиция – отбираться проще, можно поехать на ЧМ, на ОИ, хоть и без серьезных шансов на успех уже там. Хотя бы выступить.

– Знаете, у нас плавание – консервативный вид спорта. А я из семьи игровых дисциплин. И там менять клуб, искать для себя лучшие условия – нормально. Когда это перестанет осуждаться, когда придет понимание, что если у тебя, извините, пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше. Если тебе комфортно, ты чувствуешь безопасность, уверенность в завтрашнем дне – это очень существенный фактор.

Не знаю, что бы я сейчас делала в свои 27 лет, если бы все еще не была частью международного плавания. Где находить мотивацию? Приехав в Казахстан, я поняла, что у меня опыта выступлений на международных стартах зачастую меньше, чем у 18-летних ребят.

На момент переезда у меня было всего три-четыре крупных международных старта, выступления на которых для меня стали гигантским стрессом, потому что я была маленькая, недостаточно готовой. Опыта не хватало. Если есть возможность выступить, хоть и за другую страну, почему нет? – рассказала Софья Сподаренко.