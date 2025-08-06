World Aquatics: «Рады, что в ЧМ приняли участие более 2400 спортсменов из 203 стран, включая нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами»

World Aquatics прокомментировала участие россиян и белорусов в чемпионате мира.

Спортсмены из России и Беларуси выступали на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Российская команда завоевала 18 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

«World Aquatics стремится обеспечить справедливые и инклюзивные условия для всех спортсменов, независимо от их паспорта.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года стал яркой демонстрацией мирового потенциала водных видов спорта, и World Aquatics рад, что в нем успешно приняли участие более 2400 спортсменов из 203 стран, а также команда беженцев World Aquatics.

Включая нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в соответствии с руководством по участию спортсменов в мероприятиях World Aquatics в периоды конфликтов», – заявили в международной федерации.

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы