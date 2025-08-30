Коротышкин об отборе пловцов на главные старты: «У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой, думаем изменить календарь»

Коротышкин заявил, что система отбора пловцов на главные старты может поменяться.

— Что ждет сборную страны в ближайшие годы?

— У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой отбора, чтобы команда подходила к главным стартам сезона в оптимальной форме. На чемпионате мира или Олимпийских играх мало просто не провалиться, нужно выпрыгнуть из плавок, чтобы оказаться на пьедестале. Поэтому мы серьезно думаем над изменением календаря так, чтобы отбор оказался ближе к основным турнирам.

— Американцы порой проводят его за несколько недель до Игр. Попробуете так же?

— Тут возникают вопросы технического характера – тем, кто попадет в состав, нужно еще успеть сделать визы, купить билеты и не растерять набранную физическую форму. Поэтому пока решили на будущий год провести отбор на чемпионат Европы в два захода.

У нас есть два традиционных старта – чемпионат России в апреле и Кубок страны в июне. В 2026 году эти старты меняются местами. Таким образом июньский чемпионат России будет итоговым отбором на чемпионат Европы.

Попасть в состав сборной можно будет на любом из стартов, поэтому у спортсменов появится возможность выбрать, какая модель подготовки им лучше подходит – быстро проплыть уже весной, а потом несколько месяцев целенаправленно готовиться, или выходить к лету на пик формы и держать его до Евро.

Но у тех, кто выберет первый путь, будет опасность того, что кто-то в июне проплывет быстрее и выбьет их из состава. А потом посмотрим, кто на чемпионате Европы покажет результаты лучше, и будем вырабатывать стратегию на вторую половину олимпийского цикла.

— Какие еще нововведения хотели бы отметить?

— Вы наверняка знаете, что произошли определенные изменения на федеральной базе «Озеро Круглое». Мы пересмотрели питание спортсменов, завозим новые тренажеры, улучшаем инфраструктуру. Также стремимся сделать все, чтобы ребята, проводящие большое количество времени на сборах, не чувствовали себя одинокими, брошенными, не впадали в депрессию.

Поэтому на базе появился зал для видеоигр, домашний кинотеатр. С появлением международных соревнований проработана дополнительно финансовая система мотивации спортсменов и тренеров. Что же касается изменений в чисто спортивном плане, то о них вам лучше спросить у главного тренера, – рассказал вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин .

«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов