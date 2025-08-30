  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Коротышкин об отборе пловцов на главные старты: «У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой, думаем изменить календарь»
1

Коротышкин об отборе пловцов на главные старты: «У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой, думаем изменить календарь»

Коротышкин заявил, что система отбора пловцов на главные старты может поменяться.

— Что ждет сборную страны в ближайшие годы?

— У нас есть давняя идея поэкспериментировать с системой отбора, чтобы команда подходила к главным стартам сезона в оптимальной форме. На чемпионате мира или Олимпийских играх мало просто не провалиться, нужно выпрыгнуть из плавок, чтобы оказаться на пьедестале. Поэтому мы серьезно думаем над изменением календаря так, чтобы отбор оказался ближе к основным турнирам.

— Американцы порой проводят его за несколько недель до Игр. Попробуете так же?

— Тут возникают вопросы технического характера – тем, кто попадет в состав, нужно еще успеть сделать визы, купить билеты и не растерять набранную физическую форму. Поэтому пока решили на будущий год провести отбор на чемпионат Европы в два захода. 

У нас есть два традиционных старта – чемпионат России в апреле и Кубок страны в июне. В 2026 году эти старты меняются местами. Таким образом июньский чемпионат России будет итоговым отбором на чемпионат Европы. 

Попасть в состав сборной можно будет на любом из стартов, поэтому у спортсменов появится возможность выбрать, какая модель подготовки им лучше подходит – быстро проплыть уже весной, а потом несколько месяцев целенаправленно готовиться, или выходить к лету на пик формы и держать его до Евро. 

Но у тех, кто выберет первый путь, будет опасность того, что кто-то в июне проплывет быстрее и выбьет их из состава. А потом посмотрим, кто на чемпионате Европы покажет результаты лучше, и будем вырабатывать стратегию на вторую половину олимпийского цикла.

— Какие еще нововведения хотели бы отметить?

— Вы наверняка знаете, что произошли определенные изменения на федеральной базе «Озеро Круглое». Мы пересмотрели питание спортсменов, завозим новые тренажеры, улучшаем инфраструктуру. Также стремимся сделать все, чтобы ребята, проводящие большое количество времени на сборах, не чувствовали себя одинокими, брошенными, не впадали в депрессию. 

Поэтому на базе появился зал для видеоигр, домашний кинотеатр. С появлением международных соревнований проработана дополнительно финансовая система мотивации спортсменов и тренеров. Что же касается изменений в чисто спортивном плане, то о них вам лучше спросить у главного тренера, – рассказал вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин.

«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ОКР
чемпионат России
logoсборная России жен
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России
чемпионат Европы
logoЕвгений Коротышкин
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Коротышкин о ЧМ-2025: «Весь мир не стоял на месте, и конкуренты уплыли далеко. Но считаю, что команда выступила успешно»
вчера, 14:13
«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов
5821 августа, 10:20
Шишин о тренировках Ледеки и Маршана: «Их организм способен выдерживать сумасшедшую нагрузку. Если нагрузить так Колесникова – он закончит со спортом»
3918 августа, 11:59
Главные новости
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на юношеском чемпионате мира
вчера, 17:42
Ефимова об отставании России от США в плавании: «В Москве даже нет нормального бассейна»
83вчера, 14:30
Коротышкин о ЧМ-2025: «Весь мир не стоял на месте, и конкуренты уплыли далеко. Но считаю, что команда выступила успешно»
вчера, 14:13
Покровская о международных стартах синхронисток: «Ждем, будет ли допуск на чемпионат Европы, потому что мы пока не знаем»
5вчера, 12:40
Юлия Ефимова: «Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, – ни одного тупого не знаю»
39вчера, 12:01
Юлия Ефимова: «Я бы точно не хотела жить в Европе»
4вчера, 10:52
Юлия Ефимова: «У меня до сих пор нет олимпийского золота. Внутренний голос говорит, что шансы еще есть»
41вчера, 10:21
Российские синхронистки Барабашова и Пищикова победили в произвольной программе дуэтов на юношеском ЧМ
вчера, 09:41
Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато были задержаны в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии
35вчера, 07:29
Российские синхронистки победили в произвольной программе на юношеском чемпионате мира
129 августа, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58