Синхронистка Майя Дорошко заявила, что ей не за что себя корить после бронзы ЧМ.

Дорошко и Татьяна Гайдай на чемпионате мира в Сингапуре завоевали бронзовые медали в технической и произвольной программах.

— Ты говорила, что турнир получился стрессовым. Прямо сейчас можешь сказать, что отпустила все переживания и успокоилась?

— Я подуспокоилась. Люди говорят, что не золото — плохо. Понимаю это, но я также знаю, что работала много и честно. Это я могу сказать и про наших тренеров, и про мою напарницу. Таня с 7:30 утра, а иногда с 7:00 начинала тренировку. Я приходила к 8. И мы до 14 часов были в бассейне, еще час проводили в зале. Это много. После такой нагрузки ты весь день пытаешься прийти в себя.

У нас не было ни одного лишнего выходного, мы ни дня не пропустили, не болели. Точнее, если что-то болело, мы все равно работали. Мне не за что себя корить. Я сделала реально все, что могла. Дальше же нужно искать, почему получилось так, а не иначе, и что можно сделать для улучшения результатов.

— Первым международным стартом для тебя после многолетнего отсутствия стал этап Кубка мира в Египте. До турнира ты не понимала, каким будет судейство, так как правила новые. В Сингапуре что ты поняла об этом? У тебя ведь были вопросы к судейству.

— В Египте мы один раз выступали, а в Сингапуре — каждую программу по два раза делали. Мне показалось, что на чемпионате мира чуть-чуть получше было с судейством. Нам сказали, что в полуфинале технической программы не хватило эмоций. В финале мы их добавили, и судьи это заметили, оценили гораздо лучше. Конечно, и других наших соперников тоже оценили лучше. Но тем не менее нас не топили.

Да, было такое, что судьи что-то не обнуляли другим участникам. В техническом дуэте китаянка упала и явно не докрутила элемент. Мы с девочками из других стран в этот момент сидели в зоне ожидания и видели все это. Испанки были в шоке, когда в итоге судьи не обнулили элемент. Да сами китаянки, мне кажется, удивились.

На мой взгляд, вот такие ситуации — единственное, что вызывает вопросы. В остальном судейство было нормальным, никто никого не уничтожал. Нам говорили, что надо исправить. Мы это исправляли и получали более высокие оценки. С таким отношением можно работать. Главное, чтобы судьи не забывали об обнулении тем, кто заваливает элементы, — сказала Дорошко.