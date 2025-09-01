Пловчиха Слисева о Всемирных играх: «На пьедестале напевала гимн России, чисто для себя»

Пловчиха Слисева поделилась впечатлениями от выступления на Всемирных играх.

Турнир по неолимпийским видам спорта прошел в августе в китайском Чэнду.

20-летняя Диана Слисева выиграла две золотых медали – в плавании в ластах на 100 метров и в дисциплине апноэ на дистанции 50 метров.

— Диана, Всемирные игры — это вообще как по организации? Как вас встретили в Чэнду?

— Встретили очень радушно, максимально дружелюбно — это в стиле китайцев. Они ответственно относятся к своей работе и вообще достаточно приветливые люди. Нас встретили в аэропорту, посадили в автобус, отвезли в место проживания, там тоже все подробно показали и объяснили. Я осталась в восторге, они большие молодцы. Соревнования тоже были на высочайшем уровне: большой красивый бассейн, отличное освещение, везде готовы помочь. Если не понимали английский, сразу использовали переводчик, так что общение проходило без проблем.

— Переводчик работал хорошо?

— Да, все отлично. В бассейне был Wi-Fi, так что никаких трудностей не возникало.

— В общем, без неожиданностей?

— В целом да, все ожидаемо. Но на церемонии награждения, когда нас представляли, зачитывали наши достижения прямо на пьедестале — вот это было необычно. Из спортсменов я особо ни с кем не общалась, но немного поговорили с венграми, немцами — про соревнования, впечатления. Все очень дружелюбные.

— На подиуме, как правило, бывают фотосессии. Там были и украинские спортсмены. Возникали ли неловкие ситуации? Удается ли общаться с ними вне камер?

— Нет, неловкостей не было. Девочка из Китая все сразу поняла и отреагировала правильно. За пределами камер мы особо не общались — просто проходили мимо друг друга, абсолютно нейтрально, как будто мы не существуем друг для друга.

— А что вы напевали во время гимна AIN?

— Это был гимн России, чисто для себя, — сказала Слисева.