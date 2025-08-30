0

Российские синхронистки взяли золото в комбинации на юношеском чемпионате мира

Российские синхронистки взяли золото в комбинации на юношеском чемпионате мира.

Турнир проходит в Афинах (Греция).

Кристина Чеханова, Анастасия Дукова, Леся Гончарова, Алиса Готальская, Станислава Козлова, София Михайлова, Анастасия Наумова, Мария Пахомова, Арина Тикиджи и Арина Тумкина заняли первое место в произвольной программе комби, набрав 339,9312 балла.

Второй стала сборная Испании (327,0642), третьей – команда Китая (310,3934).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс
