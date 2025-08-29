1

Российские синхронистки победили в произвольной программе на юношеском чемпионате мира

Российские синхронистки выиграли золото на юношеском чемпионате мира.

Турнир проходит среди спортсменов от 13 до 15 лет. За сборную выступают России Варвара Барабашова, Кристина Чеханова, Анастасия Дудкова, Леся Гончарова, Алиса Готальская, Станислава Козлова, София Михайлова и Арина Тикиджи.

Россиянки выступают в нейтральном статусе. 

Синхронное плавание

Юношеский чемпионат мира

Афины, Греция

Группы, произвольная программа

1. Россия – 290,3509

2. США – 267,5929

3. Франция – 267,4050

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Франции (синхронное плавание)
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
результаты
logoсборная США по синхронному плаванию
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские синхронистки Козлова и Пищикова победили на юношеском чемпионате мира
вчера, 07:20
Мальцев о новых правилах в синхронном плавании: «Очень расстраивает, что мы не можем показать всю красоту и сложность. Наш вид спорта обеднел»
13 августа, 10:46
Александр Мальцев: «Для синхронистов чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры»
12 августа, 06:49
Главные новости
Российские синхронистки Барабашова и Пищикова победили в произвольной программе дуэтов на юношеском ЧМ
16 минут назад
Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато были задержаны в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии
32сегодня, 07:29
Климент Колесников: «Я на сегодняшний день уверен полностью, что на Олимпиаду в 2028 году мы поедем с полным допуском»
1вчера, 17:09
Руслан Терновой о серебре на ЧМ-2025: «Мы сами упустили победу, иллюзий не было. Претензии только к себе могут быть»
вчера, 13:28
World Aquatics пока не получила иск от «Игр на стероидах»
вчера, 13:21
Дегтярев не считает турниры в России альтернативой мировым: «Мы бы получили дополнительный бан. Ну и ради чего? Чтобы кому-то показать кузькину мать? Был у нас один, больше не надо»
65вчера, 12:52
Дегтярев о нейтральном статусе: «Я не позволю шельмовать наших спортсменов, которые едут под давлением и побеждают, пусть даже без возможности исполнить гимн»
36вчера, 11:47
Дегтярев о допуске россиян: «Лед тронулся, но не будем опережать события. Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций»
32вчера, 10:38
«Шансы найти Свечникова живым очень малы». Спасатель Слизовский о пропаже российского пловца
вчера, 08:04
Российские синхронистки Козлова и Пищикова победили на юношеском чемпионате мира
вчера, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58