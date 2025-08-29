Российские синхронистки победили в произвольной программе на юношеском чемпионате мира

Российские синхронистки выиграли золото на юношеском чемпионате мира.

Турнир проходит среди спортсменов от 13 до 15 лет. За сборную выступают России Варвара Барабашова, Кристина Чеханова, Анастасия Дудкова, Леся Гончарова, Алиса Готальская, Станислава Козлова, София Михайлова и Арина Тикиджи.

Россиянки выступают в нейтральном статусе.

Синхронное плавание

Юношеский чемпионат мира

Афины, Греция

Группы, произвольная программа

1. Россия – 290,3509

2. США – 267,5929

3. Франция – 267,4050