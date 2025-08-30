Российские синхронистки Барабашова и Пищикова победили в произвольной программе дуэтов на юношеском ЧМ

Россиянки Варвара Барабашова и Александра Пищикова победили на юношеском ЧМ.

В юношеском ЧМ участвуют спортсменки в возрасте от 13 до 15 лет. Россиянки выступают в нейтральном статусе.

Синхронное плавание

Юношеский чемпионат мира

Афины, Греция

Дуэты, произвольная программа

1. Варвара Барабашова – Александра Пищикова (Россия) – 220,1601

2. Кайо Миядзаки – Мари Сакаки (Япония) – 194,5712

3. Джулия Оттонелло – Мартина Пизио (Италия) – 193,1839