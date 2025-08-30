Российские синхронистки Барабашова и Пищикова победили в произвольной программе дуэтов на юношеском ЧМ
Россиянки Варвара Барабашова и Александра Пищикова победили на юношеском ЧМ.
В юношеском ЧМ участвуют спортсменки в возрасте от 13 до 15 лет. Россиянки выступают в нейтральном статусе.
Синхронное плавание
Юношеский чемпионат мира
Афины, Греция
Дуэты, произвольная программа
1. Варвара Барабашова – Александра Пищикова (Россия) – 220,1601
2. Кайо Миядзаки – Мари Сакаки (Япония) – 194,5712
3. Джулия Оттонелло – Мартина Пизио (Италия) – 193,1839
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
