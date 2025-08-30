Юлия Ефимова: «У меня до сих пор нет олимпийского золота. Внутренний голос говорит, что шансы еще есть»
Пловчиха Юлия Ефимова верит в золото на Олимпиаде.
33-летняя Ефимова – шестикратная чемпионка мира, на ее счету два серебра и бронза Олимпийских игр.
«Моя основная мотивация продолжать карьеру состоит в том, что у меня до сих пор нет олимпийского золота.
Сейчас главное – поверить, что я могу это сделать. Внутренний голос говорит мне, что шансы еще есть. Думаю, они даже выше 50%. Нужно только немного потренироваться», – сказала Ефимова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
