Юлия Ефимова стала амбассадором «Фонбет»
Юлия Ефимова стала амбассадором «Фонбет»
Известная пловчиха вошла в список амбассадоров букмекерской компании «Фонбет». Об этом в БК сообщили Ставкам на Спортсе’‘.
Ефимова – самая титулованная пловчиха России и шестикратная чемпионка мира.
10 лет назад водный ЧМ проходил в Казани: там побеждала Ефимова и оправдывался Мутко
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости