Юлия Ефимова стала амбассадором «Фонбет»

Известная пловчиха вошла в список амбассадоров букмекерской компании «Фонбет». Об этом в БК сообщили Ставкам на Спортсе’‘.

Ефимова – самая титулованная пловчиха России и шестикратная чемпионка мира.

10 лет назад водный ЧМ проходил в Казани: там побеждала Ефимова и оправдывался Мутко

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