Российские синхронистки Козлова и Пищикова победили на юношеском чемпионате мира

Российские синхронистки Станислава Козлова и Александра Пищикова победили на юношеском чемпионате мира, который проходит в Афинах.

28 августа были разыграны первые медали соревнований.

Пищикова завоевала золото в произвольной программе соло (254,4884 балла). Второй стала американка Жаклин Жуг (246,3016), третьей – Селин Хюрмерик из Турции (242,5250).

В сольной смешанной программе в дисциплине «фигуры» россиянки заняли весь пьедестал. Лучший результат у Козловой (87,3636), далее на подиуме расположились София Михайлова (86,6409) и Леся Гончарова (85,8682).

В юношеском ЧМ участвуют спортсменки в возрасте от 13 до 15 лет. Россиянки выступают в нейтральном статусе.