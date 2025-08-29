World Aquatics пока не получила иск от «Игр на стероидах»
World Aquatics пока не получила иск от «Игр на стероидах».
Организаторы «Игр на стероидах» подали иск к WADA и World Aquatics на $800 млн за попытку сорвать турнир.
World Aquatics приняла правило, согласно которому федерация может дисквалифицировать атлетов за участие в турнирах, где может использоваться допинг.
«World Aquatics не была уведомлена о каком-либо подобном иске, поэтому на данный момент не может дать никаких комментариев», – сообщили в World Aquatics.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
