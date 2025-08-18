Андрей Шишин: «Чтобы выйти в плавании на самый верх, нужна предрасположенность. Есть люди, которых вода просто не пускает, они не скользят»

Тренер Андрей Шишин рассказал о ситуации с перспективными юниорами в плавании.

– По вашим расчетам, каждый год в топ-лигу мирового плавания нужно вводить по 2 человека. Что у нас сейчас по молодым?

– Есть план, по которому мне в основную команду каждый год из юниоров должны передавать 10 человек. Тех, которые не выжженное поле к своим годам, а способных прогрессировать. В этом году набрать 10 юниоров, способных идти дальше и конкурировать с ребятами, не удалось.

– Сколько удалось?

– Троих. Молодых с потенциалом Клепиковой, Трофимовой и тем более Колесникова – находить сложно.

Поэтому к разговору о перезагрузке системы плавании: мы будем менять суть отбора. Раньше приглашали на сборы юниоров сугубо по результатам в моменте. Проплыл где-то быстро – добро пожаловать. Вот только при этом никто не знал: сколько он отработал, какие инструменты применялись, какой его физиологический балл.

– Это важно в плане понимания возможностей?

– Есть юниоры с ограниченной антропометрией, есть те, кто за счет сумасшедшей работы на каком-то этапе плывет вопреки. Но глобально и те, и другие уже близки к потолку. Прибавлять дальше они не смогут.

Плавание – достаточно многослойная история. На какой-то уровень может выйти любой. Но вот чтобы на самый верх – нужна предрасположенность. Егор Корнев вам примерно об этом говорил, рассуждая про талант.

Человеку со стороны это может быть непонятно, но есть люди, которых вода просто не пускает, они не скользят. Есть физиологические особенности – вот кость тяжелая, и он низко в воде. Эти инструменты я исправить никак не смогу. И нам нужно сразу выявлять такие моменты, находить уникумов, которые в будущем смогут выдавать результаты.

– Грубо говоря, вы каждого кандидата рассматриваете под микроскопом и, если понятно, что глобально ничего не получится – просто не берете на сборы?

– Я даю привилегии спортсменам, физиологически расположенным к нашему вида спорта. Нельзя, как раньше, смотреть только на детские секунды и игнорировать потенциал. Тем более, многие тренеры выжимали из ребенка все, чтобы он показывал результаты в своем возрасте.

Я уже ездил на «Веселый дельфин», для меня нет никаких проблем сутками сидеть на детских стартах. Каждый потенциально талантливый малыш должен быть у меня на контроле. У нас нет права пропустить никого. Особенно важно контролировать эти вещи на начальном этапе.

– А разве у других стран есть право пропустить кого-то?

– Пул детей, которых я могу приглашать из страны на сборы – 190.

Если говорить о конкурентах, там все измеряется десятками тысяч. Плюс у них есть студенческий спорт, где каждая команда имеет свой довольно крепкий бюджет. У нас свои реалии, поэтому мы должны работать очень точно, не пропустить ни одной золотой рыбки, – сказал главный тренер сборной России по плаванию Шишин в интервью Спортсу’’.

«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов