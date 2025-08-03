«Я сказал ему: поздно пить боржоми, Женя». Тренер Евгения Рылова о пропущенном чемпионате мира

Тренер Евгения Рылова словами «поздно пить боржоми» высказался о пропущенном ЧМ.

Сегодня завершился чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, где сборная России по плаванию завоевала 8 медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую). Двукратный олимпийский чемпион Рылов не отобрался на соревнования.

Главным тренером сборной является Андрей Шишин .

– А вы сами читаете комментарии в соцсетях?

– Сейчас, когда уже команда выстроена и многое идет по накатанной, захожу, читаю.

– Расстраиваетесь? Или не принимаете близко к сердцу?

– У меня был олимпийский чемпион [Рылов], первый в истории за 25 лет, так что хаять меня тяжело. Если через три года ребята не будут проигрывать в десять раз топовым командам по количеству медалей, все увидят, что мы идем в правильном направлении.

– Кстати, олимпийский чемпион звонил, писал?

– Да, конечно. Особенно когда у него на 200 м на спине забрали рекорд.

– Что вы ему сказали?

– Поздно пить боржоми, Женя.

– Обсуждали с ним планы на будущее?

– Он плавает, при этом уже и работает в новой для себя роли. Думаю, сначала он должен озвучивать свои планы, так будет правильнее.

– Получится подготовить хотя бы еще одного олимпийского чемпиона к Лос-Анджелесу? На личных дистанциях, я имею в виду.

– Это одна из задач.

– У вас же есть по программе подготовки медальный план.

– Да, и это не секрет. Золота – два, как нам это и удалось сделать на Играх в Токио. И сейчас, хоть мы выступаем на международном уровне уже без нашего олимпийского чемпиона, задача по этим двум победам стоит. Всего в плане 9 медалей – 2 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые. Будем над этой задачей работать, – заявил Шишин.

