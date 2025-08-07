1

Клепикова о ЧМ в Сингапуре: «Атмосфера была позитивная, иностранные спортсмены нас тепло приняли»

Дарья Клепикова рассказала, как иностранные пловцы отнеслись к россиянам на ЧМ.

«Чемпионат мира для меня прошел хорошо, я смогла улучшить многие свои результаты. Рада, что удалось выиграть золото, но есть еще над чем работать.

Атмосфера на соревнованиях была позитивная, иностранные спортсмены нас тепло приняли, большинство из них были рады видеть нас вновь на чемпионате мира», – сказала Клепикова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoДарья Клепикова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России жен
плавание
