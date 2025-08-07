Дарья Клепикова: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. Когда плыву на чемпионате мира, чувствую себя увереннее»

Пловчиха Дарья Клепикова рассказала, что боялась экзаменов в музыкальной школе .

– В одном видео в соцсетях вы написали: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе». В финале на взрослом чемпионате мира не страшнее?

– Если честно, я все так же думаю, что нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. Я тогда все-таки была помладше и очень закрытой. Было сложно играть на публике. Играть на пианино – это значит нужно делиться всеми своими эмоциями, чувствами, раскрыться залу. Для меня это тяжело. Поэтому все-таки тогда было волнительнее. Сейчас я чувствую себя увереннее, когда плыву на чемпионате мира. Потому что есть опыт, проделана работа над собой. Психологически полегче.

– Экзамены в музыкальной школе проходят в довольно камерной обстановке, где сидят преподаватели. На большую аудиторию когда-нибудь выступали?

– Я играла только на экзаменах, где были преподаватели, другие ученики, родители. Но тогда я ощущала, что играю перед огромным залом, хотя присутствовало не так много людей. Сейчас могу друзьям сыграть, маме.

На экзамене была забавная история. Функционально я хорошо играю, но не могу чувствами передать. Была с этим проблема. На одном экзамене отключила голову и просто забыла момент. Правильнее всего было продолжить играть, убрать этот момент, чтобы зритель продолжал слушать историю. А я начинала заново и снова ошибалась. И вот заново, заново, заново... Это был такой стресс! И мне уже преподаватель сказала: «Даша, начни со второго предложения». У меня тогда прямо заело, – сказала Клепикова.