Кирилл Пригода: «За последние пару-тройку лет отечественное плавание столкнулось с сильным вызовом. Справились не все спортсмены»

Кирилл Пригода заявил, что не все российские пловцы справились со сложностями.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, куда россиян допустили в нейтральном статусе, Пригода завоевал две золотые медали в эстафетах и серебро на дистанции 50 метров брассом.

«Поздравлений было очень много. Первое поздравление, которое я прочел, было от супруги. Все‑таки мы вместе проходим такой путь, он очень длинный и интересный. Она моя поддержка и опора, всегда рядом.

Вторым прочитал поздравление от мамы с папой. Им огромное спасибо, что привели меня в этот вид спорта, привили любовь к воде, к нахождению в ней, к реализации себя.

За последние пару-тройку лет отечественное плавание столкнулось с сильным вызовом, с которым справились не все спортсмены. Честно скажу, я горд и мне приятно быть в компании тех людей, которые застали плавательный мир еще до отстранения.

Смело и уверенно приняли этот вызов, выдержали его и вернулись в мировое плавание, а сейчас даже сидят с медалями», – сказал двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион мира на короткой воде Пригода в эфире «Матч ТВ».

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы