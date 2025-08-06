Кирилл Пригода: «В голове прицел на Олимпиаду. Наша страна живет по 4-летним олимпийским циклам, и я стараюсь жить по тем же правилам»
Пловец Кирилл Пригода заявил, что держит в уме прицел на Олимпиаду-2028.
«Моя главная цель – оставаться в строю, быть полезной единицей, бороться за высшие награды.
Конечно, в голове прицел на Олимпиаду, потому что все-таки наша страна живет по четырехлетним олимпийским циклам, и я стараюсь жить по тем же правилам.
Поэтому первый год после предыдущего олимпийского цикла очень показательный и будет хорош для дальнейшего анализа», – сказал двукратный чемпион мира по плаванию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
