Дмитрий Мазепин считает, что к российскому спорту применяются двойные стандарты.

Об этом глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Мазепин высказался в комментарии для Reuters.

«Стоит «ошибиться» с видом спорта – и вас наказывают.

Я рад, что мои спортсмены, пловцы могут выступать где угодно. К сожалению, под нейтральным флагом – но они могут соревноваться», – отметил глава ФВВСР.

Переговоры об участии россиян в турнирах Мазепин вел напрямую с главой международной федерации (World Aquatics) Хусейном Аль-Мусалламом. Они обсуждали в том числе противодействие со стороны некоторых стран, в частности Северной Европы.

«Речь все время о политике. Никакие допинг-дела мы не обсуждаем», – заявил Мазепин.

Также он отметил, что отдельные страны, вовлеченные в конфликты по всему миру, не подвергались спортивным санкциям. При этом россиян допускают до международных стартов только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Мы, российское спортивное сообщество, задаемся вопросом: почему нас наказывают, а других не трогают», – сказал Мазепин.