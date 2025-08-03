Россияне выступят на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине под своим флагом

Российские спортсмены будут выступать на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине с флагом и символикой своей страны.

В состав сборной вошли Елена Куликова, Федор Трухин, Алексей Жарков, Павел Алферов, Марк Мордовцев и Вячеслав Тихонов, а также тренер и капитан команды – многократный чемпион мира по зимнему плаванию Андрей Замыслов.

«Россияне выступят в заплывах на дистанциях от 50 до 500 метров в ледяной воде ледника Перито-Морено. Соревнования пройдут с 4 по 9 августа в одном из самых красивых регионов Аргентины – Патагонии, откуда открываются ворота в национальный парк Лос-Гласьярес, известный во всем мире впечатляющими огромных размеров и разнообразных форм айсбергами и ледниками», – сообщили во Всероссийской федерации зимнего плавания (ВФЗП).

Кубок мира по зимнему плаванию – серия международных соревнований среди мужчин и женщин, которая проводится ежегодно по правилам Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA).

Организаторами КМ в Аргентине выступают IWSA и общественная организация Nadando Argentina, которая подтвердила возможность принять команду России со своими флагом и символикой.